Vitória do Santos anima Ponte Preta e Portuguesa por vaga na Copa do Brasil; entenda

Ponte Preta e Portuguesa nutrem esperanças de disputar a Copa do Brasil de 2025. O cenário da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro anima as duas equipes paulistas. Uma equipe de São Paulo será a campeã da Série B. Santos, Mirassol e Novorizontino são os times que possuem chances de levantar o troféu da segunda divisão. O Santos, inclusive, já garantiu o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro ao superar o Coritiba na noite de segunda-feira.