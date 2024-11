O Vitória venceu o Athletico-PR de virada, pelo placar de 2 a 1, em partida realizada na noite deste sábado (2), na Ligga Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Julimar marcou para o time da casa, enquanto Alerrandro e Matheuzinho fizeram a favor do time baiano. A torcida, pelo menos, fez sua parte e bateu o recorde histórico de público, com 40.666 torcedores.