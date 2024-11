O Juventude segue numa fase ruim no Campeonato Brasileiro, e continua na zona do rebaixamento, na 18ª colocação com 34 pontos. A derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, na 32ª rodada, no Estádio Alfredo Jaconi, marcou a estreia do técnico Fábio Matias e aumentou o jejum do time. São seis jogos sem vencer na competição.