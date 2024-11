Ausente das quadras desde o US Open e após um início ruim de partida, Iga Swiatek superou o nervosismo e conseguiu se recuperar a tempo de derrotar Barbora Krejcikova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2, em duas horas e 35 minutos de partida disputada neste domingo, em Riad, na Arábia Saudita, na estreia das duas tenistas no WTA Finals.