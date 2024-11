O sonho dos torcedores franceses de voltar a comemorar um título de um tenista da casa no Masters 1000 de Paris foi adiado. Neste domingo (3), na Arena de Bercy, diante de mais de 15 mil torcedores, o alemão Alexander Zverev não tomou conhecimento do francês Ugo Humbert e venceu a final em sets diretos, com um duplo 6/2, em apenas uma hora e 16 minutos.