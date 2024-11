Juliano Cazarré cutucou a nostalgia do futebol gaúcho ao utilizar no figurino da novela Volta por Cima, da TV Globo, uma camisa do Grêmio Atlético Farroupilha. O clube é de Pelotas, cidade onde o ator nasceu. O personagem interpretado por Cazarré, o motorista de ônibus Jayme, também é gaúcho.