O Flamengo é o mais novo campeão da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida no Maracanã por 3 a 1, o clima ainda assim era de apreensão ao enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV neste domingo. Mas, a sensação de alívio veio do banco. O equatoriano Gonzalo Prata anotou o único gol do jogo e garantiu o 5º título do clube carioca na competição.