Tradicional reconhecimento aos melhores atletas brasileiros, o Prêmio Brasil Olímpico de 2024 será realizado no dia 11 de dezembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, para celebrar a vitoriosa campanha do Time Brasil em Paris-2024. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) definiu, ainda, que a atual eleição também premiará dois treinadores, um no feminino e outro no masculino em mais um passo na busca por igualdade de gênero no esporte.