Ídolo do tênis, Rafael Nadal se despede oficialmente das quadras a partir desta terça-feira (19), com a realização da Copa Davis em Málaga, onde a Espanha encara a Holanda. Antes das partidas, o ex-número 1 do mundo recebeu uma bela e emocionante homenagem do suíço Roger Federer, outra lenda da modalidade e seu amigo pessoal.