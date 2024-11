O Ceará continua mostrando que está mais do que vivo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo único que movimentou a 35ª rodada neste domingo (3), recebeu e venceu por 2 a 0 o Avaí, na Arena Castelão diante de mais de 40 mil torcedores. Depois de ver o adversário ter um gol anulado no primeiro tempo, o time cearense marcou com Erick Pulga e Lucas Mugni na etapa final.