O Guarani continua em situação cada vez mais complicada na luta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), pela 35ª rodada, visitou e acabou derrotado pelo Goiás, pelo placar de 1 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Breno Herculano, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória do time mandante.