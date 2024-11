O Barcelona pode envolver o atacante Vitor Roque, que está emprestado ao Bétis, da Espanha, em uma negociação pelo atacante Viktor Gyökeres, do Sporting, de Portugal, ao menos é o que diz o 'Diário As'. Considerado um dos principais jogadores do Campeonato Português, o atleta, de 26 anos, tem uma multa rescisória na casa dos R$ 620 milhões.