West Ham e Arsenal fizeram um confronto eletrizante no estádio Olímpico de Londres, neste sábado (30), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Graças a um primeiro tempo avassalador, no qual saíram os sete gols da partida, os visitantes venceram por 5 a 2, assumiram a vice-liderança da competição e continuam a caça ao líder Liverpool.