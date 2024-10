Após um primeiro tempo fulminante, com direito a dois gols de Payet, o Vasco cochilou na segunda etapa, viu o Bahia reagir, mas conseguiu conquistar a vitória nesta segunda-feira em São Januário, por 3 a 2. Apesar do susto, os três pontos mantêm o flerte do time carioca com o G-6 do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o encerramento da 31ª rodada e a estreia do terceiro uniforme do cruzmaltino.