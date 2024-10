O Corinthians saiu da zona de rebaixamento, ao bater o Cuiabá por 1 a 0 pela 31ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal, nesta segunda-feira. Com o resultado, a equipe paulista subiu para a 15ª posição, com 35 pontos. Atrás do time alvinegro estão Athletico-PR (16º), Red Bull Bragantino (17º) e Juventude (18º), todos com 34, o próprio Cuiabá (19º, com 27) e o lanterna Atlético-GO, praticamente já rebaixado, com 22.