Com quatro jogos sem vitórias no Brasileirão e com o técnico Fernando Diniz ainda em busca do primeiro triunfo na nova casa, o Cruzeiro encara o Bahia, sexta-feira, no Mineirão. O clube definiu a reta final do Brasileirão como obrigação buscar uma vaga na Libertadores e Kaio Jorge falou em "time aguerrido" na retorno da Data Fifa.