Como já era esperado, a brasileira Bia Haddad Maia deixou o top 10 do ranking mundial. Após a desistência no WTA 500 de Tóquio, quando sentiu uma lesão nas costas, a paulista despencou sete colocações e agora é a número 17. Porém, dificilmente deixará de figurar entre as 20 primeiras até o final da temporada e, desta forma, pelo terceiro ano seguido estará neste grupo.