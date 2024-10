A sérvia Olga Danilovic quebrou neste domingo (27) um longo tabu ao conquistar o título do WTA 250 de Guangzhou, na China. A tenista de 23 anos voltou a conquistar um título depois de seis anos e quatro meses. Na final contra a norte-americana Caroline Dolehide, 101ª colocada do ranking mundial, ela fez 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 em uma hora e 15 minutos de partida.