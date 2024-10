O jovem tenista francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 50 do mundo, conquistou neste domingo (27) o maior título de sua carreira no circuito profissional ao levantar o troféu do ATP 500 da Basileia, com vitória na final sobre o americano Ben Shelton, 23º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (4), em uma hora e 26 minutos.