O tênis brasileiro tem cinco jogadores entre os 100 melhores duplistas do mundo. A informação foi confirmada pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que atualizou seu ranking mundial nesta segunda-feira (28). Na classificação, o melhor jogador do Brasil é o gaúcho Rafael Matos, que ocupa a 35ª posição, nove abaixo de seu melhor desempenho. Em fevereiro do ano passado, ele foi o 26º do mundo.