O brasileiro Felipe Meligeni terminou com o vice-campeonato do ATP Challenger de Curitiba, torneio que distribuiu US$ 133.250 (R$ 760.718) em prêmios. Na decisão disputada no domingo (27), o número 167 do mundo foi superado pelo português Jaime Faria, 144º do ranking, que marcou um duplo 6/4 em ma hora e 20 minutos de partida.