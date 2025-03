Grêmio chega à quarta expulsão nesta temporada; relembre as outras

Contra o Athletic, Luan Cândido recebeu dois cartões amarelos em menos de cinco minutos. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Em treze jogos até aqui em 2025, o Grêmio já teve quatro expulsos. Todos ocorreram nas últimas seis partidas e em menos de um mês. Além disso, três delas foram nas etapas iniciais das partidas. A média do ano aponta quase uma expulsão a cada três jogos.

A mais recente ocorreu na noite da última quarta-feira (12), em território mineiro, na classificação do Tricolor para a terceira fase da Copa do Brasil. Ainda no primeiro tempo contra o Athletic, Luan Cândido recebeu dois cartões amarelos em menos de cinco minutos, por duas faltas, e foi pra rua.

As outras três expulsões

A primeira expulsão gremista foi no dia 15 de fevereiro, na última rodada da primeira fase do Gauchão, contra o Ypiranga. Na ocasião, aos 29 minutos na etapa inicial, João Lucas recebeu vermelho direto quando o árbitro considerou uma cotovelada intencional do lateral no adversário.

Depois, pela primeira fase da Copa do Brasil, nos acréscimos do segundo tempo da partida contra o São Raimundo, Edenilson recebeu vermelho ao se enroscar com o adversário e empurrá-lo.

Contra o Juventude, na volta da semi do Estadual, Jemerson fez parecido com Luan Cândido. Em cerca de quatro minutos, o zagueiro recebeu dois cartões amarelos, por duas faltas, e foi pra rua ainda no primeiro tempo.