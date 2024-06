O gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, conquistaram neste domingo (16), o título da chave de duplas do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, evento na grama com premiação total de 734 mil euros (R$ 4,2 milhões). Na decisão, eles derrotaram a dupla do americano Robert Galloway e do britânico Julian Cash por 2 sets a 1 com parciais de 3/6, 6/3 e 10/8, em jogo que teve 1h17min de duração.