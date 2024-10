Quis o destino que uma semana depois de deixar a quadra frustrada pela derrota, na segunda rodada do WTA 1000 de Pequim, para a norte-americana Madison Keys, a brasileira Bia Haddad Maia reencontrasse o caminho das vitórias contra a mesma adversária. Na madrugada desta segunda-feira (7), na abertura do WTA 1000 de Wuhan, também na China, a paulista venceu a rival por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7) e 6/2, após 2h08min de partida.