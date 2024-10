O tênis brasileiro esteve em mais duas finais, neste final de semana, no circuito mundial. Na disputa do Challenger de Buenos Aires, na Argentina, os paulistas Felipe Meligeni e Marcelo Zormann foram superados pelo boliviano Murkel Dellien e o argentino Facundo Mena, de virada, parciais de 1/6, 6/2 e 12/10, e ficaram com o vice-campeonato de duplas do torneio da categoria 75.