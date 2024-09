O italiano Jannik Sinner derrotou na noite desta quarta-feira (4) o russo Daniil Medvedev e avançou para sua primeira semifinal do Aberto dos Estados Unidos. O número 1 do mundo eliminou o único ex-campeão do US Open que ainda estava na disputa, por 6/2, 1/6, 6/1 e 6/4 em um duelo de duas horas e 40 minutos que terminou por volta da meia-noite em Nova York.