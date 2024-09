O britânico Jack Draper continua sem perder set na disputa do US Open deste ano. Nesta quarta-feira (4), o jogador, de 22 anos, precisou de 2h07 para vencer o australiano Alex de Minaur, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/2, para garantir uma vaga na semifinal do último Grand Slam de 2024.