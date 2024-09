Raicca Ventura se classificou neste sábado (21) entre as oito finalistas do Mundial de Skate Park, que está sendo disputado em Roma, na Itália, e será a representante do Brasil na busca pelo título. Yndiara Asp e Fernanda Tonissi também competiram nas semifinais, mas não conseguiram vaga. A final ocorre neste domingo (22) às 13h15min (de Brasília).