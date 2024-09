A concorrência com o X-Games Chiba tirou grandes nomes da disputa do Campeonato Mundial de Park, em Roma, na Itália. Mas não diminuiu o ímpeto dos brasileiros, que continuam se destacando na competição. O Brasil terá oito representantes nas semifinais deste sábado (21), com destaque para Raicca Ventura no feminino, e Luigi Cini e Augusto Akio, no masculino.