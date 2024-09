O Brasil terá quase todos os seus representantes nas quartas de final do Mundial de Skate Park, nesta sexta-feira (20), em disputa em Roma, na Itália. Nesta quinta, foram disputadas as eliminatórias masculinas e sete dos oito brasileiros que competiram passaram de fase. Eles irão se unir às seis classificadas no feminino, garantindo 13 atletas do país na disputa.