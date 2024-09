O Brasil já respira futebol americano. Dias antes do primeiro jogo da NFL no país, o Clube Recreativo Ceret, no bairro Tatuapé, em São Paulo, recebeu uma tarde comunitária promovida pelo Philadelphia Eagles. A franquia é uma das que entra em campo nesta sexta-feira (6), na Arena Corinthians, às 21h15min, contra o Green Bay Packers.