O russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, se classificou para as oitavas de final do US Open ao derrotar neste sábado (31) o italiano Flavio Cobolli (31º) por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em duas horas e 17 minutos na quadra central de Flushing Meadows.