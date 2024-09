Bia Haddad Maia segue fazendo história para o tênis feminino do Brasil. Primeira jogadora do país a atingir o Top-10 do ranking mundial da WTA, que foi criado em novembro de 1975, a paulista garantiu um lugar nas oitavas de final do US Open, após derrotar a russa Anna Kalinskaya, 15ª do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em jogo que teve 1h20min de duração.