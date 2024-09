Mbappé volta apagado a Paris, França leva virada da Itália e vaia na estreia da Liga das Nações

O retorno de Mbappé ao Parque dos Príncipes, onde brilhou com a camisa do Paris Saint-Germain, não foi da maneira como o astro da seleção francesa imaginava nesta sexta-feira (6). E nem mesmo o gol relâmpago com somente 13 segundos serviu para a equipe nacional reencontrar o caminho das vitórias após recentes desilusões. Diante de uma surpreendente e eficaz Itália, derrota de virada, por 3 a 1, na largada da Liga das Nações, e vaias da torcida no apito final.