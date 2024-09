Mesmo sem Messi e Di Maria, a Argentina confirmou a condição de líder absoluta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, ao derrotar o Chile, por 3 a 0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A atual seleção campeã do mundo alcançou os 18 pontos, em sete partidas, enquanto o Chile segue com apenas cinco na nona colocação.