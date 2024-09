Uefa multa Roma em R$ 12,3 mi por violar Fair Play Financeiro e suspende time turco por um ano

A Câmara de Controle Financeiro (CBFB) da Uefa continua rigorosa no combate ao Fair Play Financeiro nos clubes europeus e anunciou pesada multa à Roma nesta sexta-feira (6) por "ter ultrapassado ligeiramente o objetivo estabelecido no exercício de 2023". A equipe italiana foi penalizada em 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões). Aston Villa e Olympique de Marselha também levaram multas, mais brandas, enquanto o turco Basaksehir está proibido de disputar as competições da entidade por um ano.