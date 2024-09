Atual campeã, Espanha empata com Sérvia na Liga das Nações; Cristiano Ronaldo chega a 900 gols

Sensação da Europa há algum tempo, a seleção da Espanha iniciou sua defesa do título da Liga das Nações - é campeã da Eurocopa também - vendo sua sequência de cinco vitórias consecutivas chegar ao fim. Diante de uma forte marcação da Sérvia e sem o astro Rodri, suspenso, os comandados de Luis de la Fuente apenas empataram, por 0 a 0, no Estádio Marakana, em Belgrado. A quinta-feira (5) marcou, ainda, emocionante festa dos portugueses em Lisboa para homenagear o aposentado zagueiro Pepe e com celebração do 900º gol da história de Cristiano Ronaldo, na vitória por 2 a 1 sobre a vice-campeã Croácia.