Principal candidato ao título do Campeonato Inglês, o Manchester City se tornou o único time com 100% de aproveitamento, após quatro rodadas, ao derrotar o Brentford por 2 a 1, no Etihad Stadium. De quebra, contou com a derrota do Liverpool, por 1 a 0, frente ao Nottingham Forest, para se isolar na liderança.