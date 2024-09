Após duas derrotas consecutivas, o Manchester United voltou a vencer no Campeonato Inglês ao bater o Southampton por 3 a 0, neste sábado (14), no St. Marys Stadium, pela quarta rodada. Autor de um dos gols da partida, o atacante Marcus Rashford colocou um ponto final em um jejum que já durava seis meses e 12 jogos sem balançar as redes. O último havia sido no triunfo sobre o Liverpool, por 4 a 3, em março, na temporada passada.