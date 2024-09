Depois de ser surpreendido em casa pelo Nottingham Forest na última rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool derrotou o Bournemouth por 3 a 0, em duelo válido pela quinta rodada, neste sábado (21), novamente no estádio Anfield, e assumiu provisoriamente a liderança da competição, igualando os 12 pontos do Manchester City e do Aston Villa.