Com uma ótima atuação do atacante senegalês Nicolas Jackson, o Chelsea venceu o clássico londrino contra o West Ham por 3 a 0 neste sábado (21) no jogo que abriu a quinta rodada do Campeonato Inglês. O Chelsea venceu a segunda seguida e chegou aos 10 pontos, e o West Ham acumula o terceiro jogo sem vitória (um empate e duas derrotas) e permanece com 4 pontos.