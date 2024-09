Em busca da liderança no Campeonato Italiano, Juventus e Napoli se enfrentaram neste sábado (21), no Juventus Stadium, em Turim, e não saíram do 0 a 0. O placar manteve o Torino na liderança provisória da competição, com 11 pontos. Os napolitanos chegaram a dez e a equipe de Turim marcou seu nono ponto.