A segunda maratona de Santa Maria já tem seu pódio definido. Jackson Ruri Mayua, inscrito pela cidade de Bragança Paulista, foi o primeiro colocado com um tempo de duas horas, 23 minutos e 54 segundos minutos. Em segundo lugar ficou Nidgie da Silva, com duar horas, 24 minutos e 19 segundos. Gabriel Alves Pozzo, que venceu a maratona do ano passado, ficou em terceiro lugar com tempo de duas horas, 28 minutos e 13 centésimos.