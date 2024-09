Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz foi o grande destaque individual do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, que foi encerrado neste domingo (15), em Lagoa Santa, Minas Gerais. O baiano que defende o Flamengo (RJ) venceu as seis provas que disputou. Ele foi ouro no C1 e no C2, nas distâncias de 200, 500 e 1.000 metros.