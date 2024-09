Capitão da seleção brasileira e um dos mais experientes do grupo de Dorival Júnior, com 14 temporadas no futebol europeu, o lateral-direito Danilo admitiu nesta segunda-feira (9), já em Assunção, onde o Brasil encara o Paraguai nesta terça pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que o País hoje está "um passo atrás" das potências mundiais.