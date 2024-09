Dorival Júnior estreou nas Eliminatórias na Copa do Mundo com missão cumprida. Pragmático, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0 nesta sexta-feira (6) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 7ª rodada pôs fim à pior sequência do país na história da competição de seleções, saindo, inclusive, do incômodo sexto lugar para o quarto. O próximo compromisso é diante do Paraguai na próxima terça-feira (10), às 21h30min, fora de casa.