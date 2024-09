A seleção brasileira de vôlei masculina conheceu seus adversários no Campeonato Mundial, que será realizado em setembro de 2025, nas Filipinas. A equipe do técnico Bernardinho terá em seu grupo Sérvia, República Tcheca e China. O sorteio que definiu o chaveamento do torneio foi realizado neste sábado (14), pela Federação Internacional (FIVB).