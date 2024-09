A Sogipa terá um time de vôlei masculino na Superliga pela primeira vez desde 2010/2011, quando a equipe disputou a elite da modalidade em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS). Desta vez, o clube de Porto Alegre começará sua trajetória na terceira divisão do vôlei brasileiro (Superliga C) em Chapecó, entre 30 de setembro e 4 de outubro.