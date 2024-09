Participação dourada Notícia

Brasil tem melhor resultado na história das Paralimpíadas, bate recorde de medalhas e termina no top 5 em Paris

Com 25 ouros, país alcançou o inédito quinto lugar no quadro de medalhas e evidenciou o sucesso dos nadadores Carol Santiago e Gabriel Araújo e do velocista Petrúcio Ferreira

08/09/2024 - 15h05min Atualizada em 08/09/2024 - 19h26min