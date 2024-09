Aryna Sabalenka é a primeira finalista do US Open. Número 2 do mundo, a bielorrussa derrotou nesta quinta-feira (5) a americana Emma Navarro, 12ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (2), após 1h30min de partida. Esta será a quarta decisão da carreira da tenista de 26 anos em Grand Slam, a segunda nos Estados Unidos - foi vice em 2023.